في مواجهة بورنموث… غوارديولا يلجأ إلى الخطة البديلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد المدير الفني لمانشتر سيتي بيب غوارديولا أنه سيدفع بلاعبين شباب من أكاديمية النادي، خلال مواجهة بورنموث في كأس رابطة الأندية المحترفة، الخميس، لأنه لا يملك حجم التشكيلة الكافي للمنافسة في بطولتين بهذا المستوى في الوقت الحالي.

وبسبب تأجيل انطلاق الموسم الجاري، سيخوض مان سيتي مباراته في الدور الثالث لكأس الرابطة، بعد 3 أيام فقط من الفوز على ولفرهامبتون (3-1) في الدوري.

وأضاف غوارديولا: “أمام بورنموث، سنعتمد على أغلب اللاعبين من الأكاديمية، سنحاول الحفاظ على طاقتنا للدوري الممتاز. مع الافتقار للاستعداد، وغياب 7 لاعبين، يجب أن نحافظ على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا بأفضل شكل ممكن”.

وتابع: “لقد أحرزنا لقب الكأس 3 مرات متتالية ونود مواصلة ذلك، لكن لا نملك اللاعبين، في هذه الفترة، لخوض مباراة كل 3 أيام”.

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وافتقد سيتي لاعبين بارزين أمام ولفرهامبتون، حيث جاءت نتيجة فحص غوندوغان إيجابية لكورونا، بينما أعلن النادي في وقت سابق غياب سيرجيو أغويرو وإيمريك لابورت لفترة من الوقت.

وغاب أيضاً برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وألكسندر زينتشنكو وإيريك غارسيا بسبب إصابات مختلفة، ما تسبب في وجود 3 لاعبين شباب على مقاعد البدلاء.

ورغم الغيابات، تقدم السيتي 2-0 بفضل هدفي كيفن دي بروين من ركلة جزاء وفيل فودن، وقاتل ولفرهامبتون فقلص الفارق بعد الاستراحة عن طريق راؤول خيمينيز، قبل أن يسجل غابرييل جيسوس الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وأضاف غوارديولا: “بالنظر إلى الفترة التي نمر بها، والموقف الذي نجد أنفسنا فيه خلال آخر أسبوعين، كنت أتوقع المعاناة لبعض الوقت، لكن بصفة عامة سيطرنا على المباراة”.

وأتم “كان الجميع مستعداً ولقد ظهرنا بشكل رائع. كان من المهم البدء بهذه الطريقة، لكن بكل تأكيد هذه مجرد مباراة واحدة”.