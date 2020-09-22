فيديو| جميلات مسلسل "فريندز" يجتمعن في منزل جينيفر أنيستون

رنا صلاح الدين - ظهرت كل من النجمتين ليز كودرو وكورتنى كوكس، بجانب صديقتهما النجمة جينيفر أنيستون فى فيديو خلال حديثها مع الإعلامى جيمى كيميل على هامش حفل توزيع جوائز إيمى 2020 من منزلها.
ودفعت قيود فيروس كورونا إلى إلغاء الحضور ومراسم الاستقبال على السجادة الحمراء وعوضا عن ذلك.
وأرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعا بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.
ولاحظ جيمي كيميل وجود كورتنى كوكس جنبًا إلى جنب أنيستون، حيث قالت له الأولى: "بالطبع أنا هنا، نحن نعيش معًا.. لقد كنا رفقاء فى الغرفة منذ 1994".
ونشر جيمي كيميل فيديو لهم عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا :"هم حقا يعيشون معا".
وهيمن مسلسل "شيتس كريك" الكوميدى على جوائز إيمى الأمريكية يوم الأحد فى حفل مباشر شارك فيه معظم المشاهير من منازلهم فى ظل قيود فيروس كورونا.
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