رنا صلاح الدين - شاركت النجمة ليلى علوي، في تحدي صورة الطفولة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت ليلى صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهي في مرحلة الطفولة وأخرى في الوقت الحالي، وأكد الجميع أنها جميلة من صغرها وتزداد جمالًا كلما كبرت.
وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة كالتالي:"مابتكبريش أبدا، جميلة من صغرك ما شاء الله ربنا يحفظك ، عسل يا ليلى، جميلة وانيقة دائما".
يذكر أن أخر أعمال ليلى علوي السينمائية فيلم "التاريخ السري لكوثر"،ويشارك فيه كل من زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة أخرى من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.
أما بالنسبة لأخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض عام 2016، وشارك في بطلوته كل من الفنان خالد الصاوي ومي سليم وبيومي فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تشارك في تحدي الطفولة بصورة.. والجمهور: "مابتكبريش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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