مي سليم تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير"

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة الأردنية مي سليم انتهاءها من تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير"، والذي كان قد تأجل تصويره أكثر من مرة، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

مي عبرت، خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في المسلسل، لافتة إلى أنها كانت تتمنى استمرار التصوير لفترة أطول مع كل نجوم "خيط حرير"، وفي مقدمتهم بطلة العمل الفنانة مي عزالدين، التي تعمل معها لأول مرة،.

ومسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة مي عزالدين، ومحمود عبدالمغني، ونيكولا معوض، ومي سليم، وسوسن بدر، وأحمد خليل، وغيرهم.

وكانت مي قد صورت عدة مشاهد من المسلسل، ثم توقف التصوير وخرج من السباق الرمضانى نظراً لضيق الوقت وفرصة لصناع العمل لتقديم عملا درامياً يليق بجمهور مى عز الدين.