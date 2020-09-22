رويدا عطية تكشف تفاصيل مرض ابنها الخطير: اعتقدت أنه مات

رنا صلاح الدين - عاشت الفنانة السورية رويدا عطية فترة صعبة بعد تعرض إبنها "زين" لمرض مفاجئ.

رويدا كشفت تفاصيل ما حدث، بقولها: "ما حصل مع زين هو ارتفاع مفاجئ وكبير في حرارة جسمه، وهذه الحالة وراثية حيث كانت تحدث لي، فقد حصلت الحالة أول مرة لزين منذ عام تقريباً حينما كنا في ألمانيا، وحينها فقدت الوعي، وأختي هي من دعمتني، وخدمة الطوارئ هناك كانت سريعة جداً، وقالت لي الطبيبة حينها إن الحالة ممكن أن تتكرر ولكن بطريقة أخف.

وأضافت: "الحالة عادت منذ أسبوع، وما حصل هو أن حرارة زين ارتفعت كثيراً في الليل، وظهر سائل على فمه، فإتصلت بالطوارئ، فقالت لي من ردت على إتصالي إنها لا يمكن أن تساعدني، وأنه عليّ أن أتصل بالصليب الأحمر، فطلبت منها أن تعطيني الإسعافات الأولية التي يجب أن أجريها لإبني، ولكنها قفلت الخط في وجهي".

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رويدا عطية

وتابعت: "اتصلت بالصليب الأحمر، ولكن من تلقى الإتصال قفل الخط في وجهي، وزين حينها سلم روحه وتوقف قلبه، وأنا كنت في منتهى البرودة وكأن الله يتفقد صبري، فسألت صديقتي ما إذا كان إبني قد مات، ورحت أقول "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكملت: "اتصل بي زوجي، فقلت له نحن ذاهبون لندفن إبنك، فقد كنت بحالة غير طبيعية وفاقدة للتركيز، لم أبكِ، ولم أصرخ، كنت وكأني جثة، ولكن بعد 40 ثانية قالت لي صديقتي إن إبني على قيد الحياة، فأخذته إلى المستشفى، والله أعطى زين الروح مرة ثانية، فحين وصلنا إلى المستشفى قالوا لي إنه تخطى مرحلة الخطر، وكأن أحداً عالجه فجأة، خضع لكل الفحوصات والتخطيط، وكانت كلها جيدة".