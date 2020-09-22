سامر السعيد يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه الرضيع.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان العراقي سامر السعيد بعيد ميلاده مع طفله الرضيع "زين".

سامر نشر صورة من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيها وهو يضع ابنه على أحد ساقيه، بينما يحمل بلونه على شكل رقم "36".

الفنان العراقي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "عيد ميلاد سعيد من زنون لبابا".

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وسامر السعيد مغني عراقي شارك في برنامج ذا فويس: أحلى صوت (الموسم الثاني)، وستدار حينها له الحكام الأربعة لكنه اختار أن يكون ضمن فريق كاظم الساهر.

وبعد خروجه من البرنامج أطلق العديد من الأغنيات المنفردة التي صورت على طريقة الفيديو كليب.