صورة| الجميلة كاثرين زيتا تحتفل بعيد ميلاد صوفيا لورين

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة كاثرين زيتا جونز على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة العالمية الكبيرة صوفيا لورين الـ86 اليوم. وتعتبر صوفيا لورين، واحدة من أبرز نجمات التمثيل على مر التاريخ كما اشتهرت بجمالها الأخاذ طوال مسيرتها الفنية الطويلة. واحتفلت كاثرين بتلك المناسبة، خاصية الاستورى على موقع "إنستجرام"، ونشرت صورتها وعلقت عليها برسالة تهنئة منها. Advertisements وتعد النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس من أشهر ثنائيات هوليود، حيث احتفلا العام الماضى بمرور 20 عاما على زواجهما. الجدير بالذكر، أن نجمة هوليود الشهيرة كاثرين زيتا جونز أنها واحدة من أهم إيقونات الجمال والرقى فى العالم، حيث تركز على أدق تفاصيل إطلالاتها سواء الملابس أو الاكسسوارات. صوفيا لورين

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