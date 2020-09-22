الصين تنقذ أسطورة السينما الأمريكية من الفشل رغم كورونا

رنا صلاح الدين - يواصل فيلم "تينت"، التعثر في شباك تذاكر السينما الأمريكية، بسبب استمرار غلق العديد من دور العرض هناك.
وأدى استمرار غلق دور العرض السينمائي، إلى أن إيرادات فيلم "تينت" حتى الآن وصلت لـ 200 مليون دولار فى شباك التذاكر الدولى.
وتقدر حصة الصين من تلك الإيرادات 60 مليون دولار حتى يوم السبت الماضى، فى حين بدأ عرض الفيلم فى اليابان ومن المتوقع آن يحقق إيرادات مرضية.
وتعد دور العرض السينمائي في اليابان ليست سوقًا للقرصنة، ولهذا السبب يتم عرض الكثير من الأفلام هناك في وقت متأخر عن أي مكان آخر.
فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، حيث يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
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