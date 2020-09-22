شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل اكتمال القمر.. ليلى علوى تشارك بتحدى صورة الطفولة على "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوي في تحدي جديد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر صورتها في مرحلة الطفولة مقارنة بصورتها الحالية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.



ليلي علوي في طفولتها والوقت الحالي

كما شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، بمقطع فيديو يرصد توديعها للصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي، وذلك مع قرب انتهاء العطلة الصيفية، حيث ظهرت في الفيديو على الشاطئ قائلة: "أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي".

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ليلي علوي

وقضت الفنانة ليلى علوي العطلة الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وكانت تشارك جمهورها بصور وفيديوهات خلال استمتاعها بالصيف في الساحل، ففي وقت سابق، نشرت عبر انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، وكتبت ليلى على الصورة قائلة:" غروب الشمس يجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضى، ومع النظر إليه أنت من يقرر تشوفه كنهاية أو بداية".

كما تألقت الفنانة ليلى علوي في ظهور لها على البلاج خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من الصور خلال استمتاعها بالبحر في فصل الصيف، معلقة :"والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".