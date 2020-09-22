شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يطرح أغنيته الجديدة "هذا محمد" بمناسبة العيد الوطنى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "هذا محمد" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمى، من ناحية أخرى طرح راشد الماجد مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب.

كما انتهى الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد راشد فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.

ويستعد حالياً راشد لإحياء حفل غنائي مع أصيل أبو بكر مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الدمام بالصالة الخضراء بمناسبة اليوم الوطنى السعودى، ومن المقرر أن يقدم عددا من أغنياته، منها: "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل".

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يذكر أن راشد الماجد بدأ مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " وغيرها.