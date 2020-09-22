عاصي الحلاني: ثلاثة أشخاص أخرجهم من حياتك.. من هم؟

رنا صلاح الدين - وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني نصيحة لجمهوره، بإخراج ثلاثة أشخاص من حياته.

الفنان اللبناني كتب، على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "ثلاثة أخرجهم من حياتك: من هانت عليه العشرة الطويلة، ومن استرخص مشاعرك ولم يعرف قيمتك، ومن يتلذذ في تعكير مزاجك وإحباطك..!".

وكان الفنان اللبنانى عاصي الحلاني قد انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أيوه يا مصريين"، من كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، والملحن سامر ابو طالب، والموزع الموسيقي زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر المقبل.

كما انتهى من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بابنه الوليد بعنوان "حبيبي"، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، ومن المقرر أن يتم طرحها ضمن ألبوم عاصي الجديد.