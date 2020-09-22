صور| أسما شريف منير تحتفل بأول يوم مدرسة لابنتها.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة النجم شريف منير، بأول يوم مدرسة لإبنتها.

وشاركت أسما، جمهورها بسلسلة صور لابنتها ظهرت من خلالها وهي مرتدية الزي المدرسي، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"أول يوم مدرسة، نور عيني و حياتي، يا رب اشوفك في الجامعة يا رب".

وأضافت:"اللهم إنّك وهبت لي (لارا) من غير حول مني ولا قوة، فاحفظها بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظها من أي مكروه يصيبها ومن كل شر وضرر، اللهم احفظها من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيها".

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وتابعت:"اللهم أجرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا. امين امين امين ".

يذكر أن أسما شريف منير، خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "أنا وبنتي"، الذي جمعها بوالدها شريف منير، واستضاف في حلقاته نخبة كبيرة من نجوم الفن.