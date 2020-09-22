لهذا السبب رفض أشرف عبدالباقي تقاضي أجرا عن فيلم "جبر الخواطر"

رنا صلاح الدين - استعاد الفنان المصري أشرف عبدالباقي ذكريات مشاركته في فيلم "جبر الخواطر" للمخرج الراحل عاطف الطيب.

الفنان المصري قال إن بداية عمله مع عاطف الطيب كانت من خلال دور صغير بفيلم "إنذار بالطاعة"، قبل أن منحه دور البطولة في فيلم "جبر الخواطر" أمام الفنانة شريهان.

عبد الباقي أكد أنه رفض أن يتقاضى أجراً عن مشاركته في فيلم "جبر الخواطر"، وذلك بسبب رغبة المنتج هاني جرجس فوزي أن يمنحه أجر ألفين جنيه، بالرغم من أنه تقاضى أجر 7 آلاف جنيه عن فيلم سابق تعاونا فيه سويًا.

وأضاف أنه أخبر المنتج بعدم رغبته في الحصول على أجر، كي لا يكون بذلك قد تم تخفيض أجره ويتأثر بسبب ذلك في أعماله الفنية التالية.

وتابع، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه خلال فترة تصوير الفيلم كان يستلف الأموال من رشدي مساعده لكي يغطي مصاريف عمله.