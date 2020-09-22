إيرادات ضعيفة لفيلم "مولان" في شباك تذاكر السينما العالمية

رنا صلاح الدين - حقق فيلم مولان من إنتاج شركة والت ديزنى إيرادات عالمية وصلت إلى 57 مليون دولار أمريكى، بعد أسبوعين من طرحه بجميع دور العرض السينمائي.

ويعد فيلم "مولان" نسخة جديدة من الفيلم الكارتوني الذي طرح من قبل، حول امرأة قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

فيلم "مولان" من بطولة دونى ين، والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، وفي المقابل تجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

وكانت شركة ديزني، قد طرحت قبل شهر ونصف، الفيلم عبر منصتها "ديزني بلس"، مقابل رسوم إضافية خاصة في فترة إغلاق دور العرض السينمائي في ظل جائحة كورونا.

الجدير بالذكر، أن أعلى نسبة ربح في عطلة نهاية الأسبوع في السينما الصينية، على مستوى الإيرادات، من نصيب الملحمة التاريخية "The Eight Hundred".