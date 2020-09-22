تقاليع جديدة.. سمية الخشاب بالشعر الأزرق في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - تحرص الفنانة سمية الخشاب، دائمًا على مشاركة جمهورها لحظاتها اليومية فيما يخص أعمالها الفنية و إجازتها الصيفية التي تستمتع بها الفترة الحالية.

ونشرت سمية، صور حديثة لها ظهرت من خلالها بالشعر الأزرق مستخدمة فلتر كي تظهر بهذا الشكل، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدويوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"شعر أزرق.. مش مهتمة".

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وحازت الصور التي نشرتها سمية إعجاب الكثير من متابعيها، مؤكدين أنها لم تكبر وكل صورة تقوم بنشرها تبدو فيها أجمل من التي نشرتهم من قبل.

على جانب آخر اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد "صابر وراضي" خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية "عربيّة أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".