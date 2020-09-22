بالفيديو.. محمد الحلو يغني مع محمود الليثي في إحدى حفلات الزفاف

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد الحلو، الفنان الشعبي محمود الليثي، الغناء خلال حضورهما إحدى حفلات الزفاف.

الحلو والليثي قدما أغنية "جت من الغريب" لمحمد الحلو، وسط هتافات كبيرة الحضور، وقد تشاركا الغناء بانسجام شديد، برغم من اختلاف لونهما الغنائي.

وكان الفنان محمد الحلو قد شارك مؤخرا الفنانة مى فاروق في أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، مع أداء استعراضي لفرقة رضا، وذلك فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا.

كما أحيا محمد الحلو في شهر أغسطس الماضي، حفلا غنائيا بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله باقة متميزة من أغنياته الشهيرة: منها "الوسية"، و"عظيمة يا مصر"، و"يا حبيبى كان زمان".