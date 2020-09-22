بعد تعرضها للانتقادات.. شاهد بسمة وهبة ترتدي الشورت للمرة الثانية

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت أثناء تواجدها في إنجلترا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

وظهرت بسمة، بإطلالة كاجوال مرتدية شورت جينز وبلوزة سوداء اللون، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" علاج التسوق جيد حقا".

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وكانت قد تعرضت بسمة، للهجوم شديد بعد ظهورها الأيام الماضية بشورت، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها وترد رد حاد على من انتقاداها، وقالت خلال مقطع فيديو:"أي حد هيدخل اي أكاونت ليا وقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض، أنا 99% من الفانز بتوعي محترمين"، وسبت أحد المتابعين الذي أهانها في أحد التعليقات.

وأضافت: "أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى اننا شخصيات عامة إننا نسكت على الإهانة، لأ مش هسكت على الإهانة، وأي حد هيقل أدبه عليا هقل أدبي عليه وهمسح بيه بلاط الأرض انتوا فاهمين ولا لأ".

وتابعت: "99% من الفانز بتوعي محترمين وبيساندوني وبيدوني قوة وسعادة، هو أنا لازم اتمرمغ في الأرض علشان تعرف إني عيانة وجاية علشان أتعالج، أنا بقابل أي ابتلاء من ربنا بالحمد لله، وبقوى على الابتلاء ده، لو أنا نازلة رايحة أعمل تحليل أو معاد عند الدكتور بلبس على أكمل وجه وكأني رايحة اتفسح".