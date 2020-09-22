هاني رمزي يكشف سبب تأجيل تصوير فيلمه "الباب يفوت جمل"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري هاني رمزي سبب تأجيل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل".

الفنان المصري أكد أن السبب يعود لتوقف حركة الطيران، خاصة أن معظم أحداثه تدور فى الإمارات، لافتا إلى أن أزمة انتشار فيروس "كورونا" تسببت فى تأجيل التصوير أكثر من مرة منذ شهر فبراير الماضي.

وأضاف أنه ليس لديه أي معلومات عن موعد بدء تصوير الفيلم، والذي يعيده إلى السينما بعد غياب استمر أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج إلى النور قريبا، خاصة أنه فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية.

وفيلم "الباب يفوت جمل" من تأليف سامح سر الختم، وإخراج أحمد البدري، وهو من بطولة هاني رمزي، ومي سليم، وجاري ترشيح باقي الأبطال.