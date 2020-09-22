أحلام تنشر صورتها بـ"الكمامة": "ملتزمون بالتباعد"

رنا صلاح الدين - مازالت النجمة الإماراتية أحلام، تلتزم بالإجراءات الاحترازية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".

وشاركت أحلام جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت من خلالها وهي مرتدية "الكمامة"، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات خليكم مثلنا وربنا الحافظ.. وصلنا جده أم الرخا والشدة".

وتستعد أحلام، اليوم الثلاثاء، لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح الجوهرة، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90".

ومن المقرر أن تقدم أحلام على خشبة المسرح باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة التي يستمتع بها الجمهور ويتفاعل معها بكشل حماسي.