والدة "رامبو" تموت "على طريقتها".. الحلم يتحقق

حققت والدة النجم السينمائي الأميركي سيلفستر ستالون "رامبو" رغبتها بالموت على طريقتها، حيث كانت تحلم بالموت وهي نائمة على سريرها.

وكانت جاكي ستالون قد توفيت، الإثنين، عن عمر ناهز 98 عاما حسبما قال ابنها الأصغر فرانك في منشور له على تطبيق "أنستقرام"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقدم فرانك بعض التفاصيل المثيرة للإعجاب فيما يتعلق بحياة والدته، بما في ذلك أنها "عاشت أوقاتا صعبة وعانت بسبب الاكتئاب خلال فترة الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "كنت أتحدث معها لساعات حول فترة العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. لقد كانت عبارة عن تاريخ، وبقي عقلها حادًا مثل شفرة الحلاقة حتى يوم وفاتها".

وجاكي هي أيضًا والدة الممثلة الراحلة توني دالتو، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 48 عامًا بعد معركة طويلة مع السرطان في عام 2012.





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ومع تقدمها في السن، أصبحت "ماما رامبو" أول امرأة تقدم برنامجًا تلفزيونيًا يوميًا حول التمارين ورفع الأثقال في واشنطن العاصمة"، مما أدى إلى افتتاح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها بالكامل.

واشتهرت "ملكة هوليوود" كما كانت تحب أن تلقب نفسها في حسابها على "أنستقرام" بالظهور في أشرطة التمرين الشهيرة للمدرب ريتشارد سيمونز سيلفر فوكس، والتي وفرت تمارين مناسبة لكبار السن.

لكن شغف جاكي الأكبر تمثل فيما يسمى "علم التنجيم"، إذ أنها ألفت كتابًا شهيرًا بشأن هذا الموضوع تحت عنوان "الدليل الفلكي للنجاح الفائق"، ونُشر عام 1989.





ودرست الراحلة علم التنجيم لمدة 15 عامًا تحت إشراف عدد كبير من المنجمين المشهورين، لتصبح بعد ذلك متخصصة في إعطاء دورات في هذا المجال.

وحتى وفاتها، كان يمكن رؤية جاكي وهي تمارس تمارين رفع الأثقال، والتي غالبًا ما صورتها وتحميلها على صفحتها على أنستقرام.





