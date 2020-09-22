الأزهر يعلق على أغنية جديدة: ننصح بعدم سماعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر، المسلمين بعدم سماع أغنية المغنية السورية أصالة نصري، بعد اقتباسها جملة من حديث نبوي، غير أن الأزهر لم يسم المطربة ولم يحدد الأغنية.

وقال المجمع في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم".

وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة".

وأشار إلى أنه "انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".

ولم يقدم المجمع تفاصيل عن الأغنية المقصودة، أو الحديث المقتبس، إلا أنه خلال الفترة الماضية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت أصالة لانتقادات واسعة عقب تداول الأغنية التي تحمل اسم "رفقاً"، وتقول كلماتها:

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"رفقاً بمن عنهن قيل

استوصوا خيرا بالنساء

فقد خلقن بضعفهن

وزادهن الله حياء".

وجاءت الأغنية ضمن ألبوم "لا تستسلم" من إنتاج شركة "روتانا"، وكلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.