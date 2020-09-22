"ذا روك" يكسر بوابة منزله الحديدية بيديه.. ما السبب؟

كسر المصارع الأمريكي السابق والممثل الحالي الشهير دوين جونسون "ذا روك" بوابة منزله الحديدية بيديه، في عمل خارق من أجل الالتحاق بعمله لتصوير فيلم جديد.

وقال "ذا روك" إنه أُجبر على اتخاذ إجراء صارم بعد أن تسببت عاصفة في انقطاع التيار الكهربائي، مما يعني أن البوابة لن تفتح، وكان ينبغي عليه اللحاق بمواعيد مهمة خاصة بعمله في التمثيل.



واستخدم دوين جونسون عضلاته الهائلة بشكل جيد عندما أُجبر على اقتلاع بوابته الكهربائية من الحائط بيديه العاريتين لتجنب التأخر في تصوير مشاهد فيلم جديد له.

وفي منشور له على أنستقرام، إلى جانب صورة للبوابة ملقاة على الأرض، أوضح نجم هوليوود أن عاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، مما يعني أن البوابة في منزله لن تفتح.

Advertisements





وخوفًا من أن "المئات" من أفراد الطاقم الذين يعملون على فيلم "بلاك آدم" سينتظرونه، بعد أن أبلغته الشركة المسؤولة عن صيانة البوابة بأن وصول الفني إليه سيستغرق 45 دقيقة، تولى "ذا روك" حرفيًا الأمور بين يديه.

وأضاف جونسون: "أخذت في دفع البوابة ذهابا وإيابا حتى اقتلعتها تمامًا من الجدار، وقطعت كذلك المكونات الهيدروليكية الفولاذية، وألقيت بها على العشب"، على حد وصفه.

وكان ذا روك نجمًا ساطعًا في المصارعة الحرة على مدار 8 سنوات، عندما عمل مصارعًا محترفًا للاتحاد العالمي للمصارعة، قبل أن يحول مسار احترافه إلى التمثيل، وإلى العمل في صناعة السينما أيضا كمنتج.

ويعرف عن جونسون تعدد مواهبه الرياضية، فقبل احترافة للمصارعة كان لاعب كرة قدم أمريكية وكرة قدم كندية، كما لعب كرة القدم أيضًا بجامعة ميامي، وفاز مع فريقه الجامعي ببطولة وطنية عام 1991.