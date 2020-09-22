وسائل إعلام: انفجار في إحدى قرى محافظة النبطية جنوبي لبنان المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/22 04:16 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/22 04:16 م بتوقيت أبوظبي

قالت وسائل إعلام لبنانية إن انفجارا قويا وقع بإحدى قرى محافظة النبطية جنوبي لبنان. ولم تحدد بعد أسباب الانفجار، كما لم تعلق السلطات الرسمية حتى الساعة 12:40ت.غ.

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