شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يسجل أغنية جديدة مع نادر حمدى فى الاستديو: "وعد بقنبلة فنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان رامي جمال جمهوره بصورة خلال تسجيل أغنية جديدة له بالاستديو، مع الفنان نادر حمدي والمؤلف أحمد المالكي، معلقا عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" مع المبدعين سهم ونادر حمدي واحمد المالكي معانا بكلماته وروحهووعد بقنبله فنيه ..اشراف اجتماعي فؤاد ".



رامي جمال

وكان وعد الفنان رامي جمال جمهوره بطرح أغنية مبهجة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجرائه استطلاعا لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ليختاروا أغنية رومانسية أو درامية أو أخرى مبهجة لطرحها خلال أيام، حيث كتب: "طيب أنا خلصت أربع أغانى ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط.. والله هسمع كلامكم لو الرأى الجماعى كان على حاجة بوضوح".

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رامي جمال في الاستديو

وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث تواجد رامى في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وجمال الخولى، وعمرو يحيي، أما الملحنين سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أواخر العام الحالى أو مطلع عام 2021.