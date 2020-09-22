شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطرح "بنت الوطن" على قناتها بـ"يوتيوب" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان "بنت الوطن"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان ابراهيم الغانم، وتوزيع عبّاس صبّاح.



يارا

و تزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام السعودية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادا للاحتفال باليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

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وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته غدا 23 سبتمبر تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربى والراية السعودية فى بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.