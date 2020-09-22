شكرا لقرائتكم خبر عن 9 صور من حفل حسين الجسمى باليوم الوطنى السعودى الـ90 على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان حسين الجسمى حفلاً غنائيا على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، باليوم الوطني للسعودية الـ90، وكان برفقة فرقته الموسيقية حيث غنى فى الحفل مجموعة من أجمل أغنياته من بينهم "بالبنط العريض" التي طالبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل وقام بتلبية طلبهم وقدمها أكثر من ثلاث مرات وسط تفاعل كبير من الجمهور .



حسين الجسمى فى حفل اليوم الوطنى السعودى

وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى الـ90، وقال: "فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة"، شاكراً على حسن وحفاوة الاستقبال والاهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.

وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية خاصة مع عودة الأنشطة الترفيهية بشكل تدريجى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وطرح الجسمى آخر أغنياته "بالبنط العريض" وحققت نجاحاً كبيراً بوصولها لأكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في وقت قصير، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



حسين الجسمى



حسين الجسمى

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حسين الجسمى



حسين الجسمى فى حفل اليوم الوطنى السعودى



حسين الجسمى فى حفل اليوم الوطنى السعودى



حسين الجسمى من الحفل



حسين الجسمى يغنى بالبنط العريض