شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يغنى مع محمود الليثى فى أحد الأفراح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد الحلو الفنان محمود الليثي الغناء خلال حضورهما أحد الأفراح، حيث أدوا أغنية "جت من الغريب" لمحمد الحلو، وسط ترحيب كبير من الحضور، حيث ظهرا فى انسجام تام على الرغم من اختلاف اللون الغنائي بينهما.



محمد الحلو ومحمود الليثي

وكان قدم الفنان محمد الحلو والفنانة مى فاروق أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبى وصاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا، وسبقها مشهد درامى من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، والحفل بالكامل إخراج الدكتور الفنان عادل عبده الذى رحب بالحضور فى كلمته وشكر وزيرة الثقافة على دعمها وإسناد إخراج الحفل له، كما رحب بالمخرج الكبير خالد جلال ثم تحدث عن محمود رضا كأيقونة للرقص والاستعراض، وأكد أنه حاضر معنا بفنه، وقال عنه: "هو واحد من سفراء الفن المصرى وأحد أهم رواد القوة الناعمة، فتحية حب له لأنه صاحب التاريخ والحاضر والمستقبل" .

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وأحيا المطرب محمد الحلو حفلا غنائيا قدمه بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب شهر أغسطس الماضى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الموسيقار الكبير منير الوسيمى، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، قدم خلاله باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التى قدمها فى مشواره الفنى منها "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.