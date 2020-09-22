شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل إفيهات يوسف عيد "بوب مارلى النسخة الشعبية" فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكري وفاة الفنان يوسف عيد، صاحب أشهر الإفيهات فى السينما بالسنوات الأخيرة، فهو شارك فيما يقرب من 240 عملا فنيا، حيث ولد يوسف عيد بحي الجمالية في القاهرة في 15 نوفمبر 1948، والتحق بالمعهد الأزهري وحصل على الثانوية الأزهرية، ولم يكمل تعليمه الجامعي، ولعشقه للفن ظل يبحث كثيرًا عن فرصة، وبدأ مشواره الفني بعدما وصل سن 27 عاما وكان ذلك عام 1975 ، بمشاركته فى مسرحية "نحن لا نحب الكوسة" ، كما ظهر فى دور صغير بفيلم "شقة في وسط البلد".

وبعدها توالت مشاركاته في العديد من الأفلام ومنها :"ناس تجنن،عصابة حمادة وتوتو، السفارة في العمارة، التجربة الدنماركية، اللمبي 8 جيجا، والحرب العالمة الثالثة" والتي قدم فيها شخصية بوب مارلي والتي جعلته يلقب ببوب مارلي النسخة الشعبية المصرية.



الفنان يوسف عيد

عمل يوسف عيد مع الكثير من نجوم الصف الأول بداية من فؤاد المهندس وفريد شوقى، وأحمد زكى وعادل إمام ومحمد صبحي وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وكان فى كل أدواره لافتا للانتباه خاطفا للكاميرا يحفظ الجمهور إيفيهاته ربما أكثر مما يحفظون اسم العمل الفنى، ورغم ذلك ظل المنتجون يحصرونه فى أدوار ومشاهد صغير وكان يقبل حبا فى الفن وأملا فى أن يحصل يوما على دور أكبر، كما أن التمثيل كان مصدر رزقه الوحيد.

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