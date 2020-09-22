شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يصف خالد جلال بـ"البير اللي بيطلع الميه" ودوره كبير بالساحة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد حلمي عقب مشاهدته لمسرحية "سينما مصر" ثم تكريمه بمركز الإبداع الفني: كل الشكر للأستاذ خالد جلال على جهده في خروج كل هذه المواهب التي شاهدتها في العرض المسرحي "سينما مصر"، وله دور كبير في خروج مواهب حقيقية للساحة، وأوضح حلمي: خالد جلال البير اللي بيطلع لنا الميه يا جماعة، وله دور كبر جدا جدا في الساحة الفنية وأنا سعيد جدا بالحضور، ودائما أكون حريص على التواجد في كل مسرحياته ومشاهدتها، وأشكر كل هذه المجموعة المتميزة من الفنانين والمواهب الواعدة وأتمني لكم مستقبل باهر.





سينما مصر وتكريم أحمد حلمي وحضور اعلامي

وقدم المخرج خالد جلال في عرض سينما مصر مشهدا للفنان أحمد حلمي من فيلمه "آسف ع الإزعاج"، وقام بأدائه الفنان أمير الحسيني الذي أعجب به أحمد حلمي وأشاد بأدائه وعقب العرض احتضنه وقال له: هايل لك مستقبل كبير.

وحضر أمس عرض سينما مصر أمس حازم شفيق رئيس قناة الحياة والمذيعتان رغدة بكر وحور محمد من تليفزيون الخليج 365 ومهندس الديكور محمد الوكيل صديق الفنان أحمد حلمي ودفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور .

Advertisements



احمد حلمي وامير الحسيني الذي قدم مشهد من فيلم اسف ع الازعاج

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلى وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة غادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ‏ومايا ماهر وريهام الشنوانى، وشيماء عباس ومحمد ‏عبده وأحمد فوزى ونورهان ‏المرحومى وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر وأمل إميل ومحمد ماضى وبسنت صيام ورامى عبد المقصود، ‏ وأميرة رضا وأحمد الحسينى ‏وآلاء على وحبيبة حاتم وفاروق قاسم، وأحمد سعد والى وفرح عنانى وخليفة سمير ومها حمدى ودينا السيد ومحمد ‏عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز، ورأفت زين وإبراهيم صابر ‏ونيفين بطرس وعمرو بهى وأمير الحسينى، ‏وخالد الشامى وخالد إبراهيم ورحاب نصر، وإبراهيم طلبة وبلال ‏على وهيثم حسام وميشيل ميلاد وعلاء النقيب ومحمد كامل ونهى جابر، ومحمود الفرماوى ‏وعبير طنطاوى وشيماء منصور‎