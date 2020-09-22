وفاة الممثل الكوميدى الفرنسى مايكل لونسديل عن عمر ناهز 89 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الممثل الكوميدي "مايكل لونسديل" عن عمر ناهز 89 عاما في منزله بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم أن "لونسديل" قضى 60 عاما في عالم السينما حيث جسد أكثر من 200 شخصية في السينما والمسرح والتلفزيون. ولد الممثل الراحل في باريس في 24 مايو 1931 بالدائرة الـ 16 في باريس من أم فرنسية ويتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة حيث ترعرع في بريطانيا ثم انتقل إلى المغرب.

وعاد بعد ذلك إلى باريس مجدداا عام 1947 دون الحصول على شهادة دراسات أو بكالوريا ودخل عالم الفن وعمل بشكل خاص مع الممثلة "دلفين سيريج" و المخرج "صمويل بيكيت" واشتهر بأدواره في العديد من الأفلام أبرزها سلسلة أفلام "جيمس بوند" لاسيما دور الشرير "هوجو دراكس" في فيلم "مون ريكر" وقدم فيلم "ذا داي اوف ذا جاكيل" الذي رشحه لجوائز "بافتا" البريطانية.

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