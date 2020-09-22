شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تأكل "الصراصير بالمربي" ولا تهتم بردود أفعال من حولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية كاردى بى بأنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن لفت الأنظار نحوها وخطف الأضواء من أجل ضمان بقاء شهرتها، وأكثرما تستفيد به النجمة الشهيرة البالغة من العمر (27 عاما) لتحقيق هذا الهدف هى مواقع التواصل الاجتماعى. وفاجأت كاردى بى العالم بنشرها صورة "مقززة" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، أثارت الكثير من الجدل، وهى صورة لـ "توست مربى" وضعت كاردى بى عليه بعض "الصراصير" وعلقت على الصورة فكتبت: "مساء الخير".

وكأن كاردى بى ترفع شعار إثارة الجدل بطرق غريبة ومقززة ، بعيد تماما عن تحقيق النجاحات فى عالم الموسيقى والغناء .



بوست كاردي بي

يذكر أن كاردى بى تصدرت المواقع و الصحف العالمية مؤخرا و ذلك بعد تقدمها بطلب رسمى للطلاق من زوجها أوفست ، حيث قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، بمقاطعة فولتون ، فى جورجيا يوم الثلاثاء الماضى باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق، وذلك وفقا لـ TMZ.

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وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين، وفقا لـ E!.

وكانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التى تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .