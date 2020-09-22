فن ومشاهير

مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه إياد وأصدقائه.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه إياد وأصدقائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفى قمر أمس الإثنين بعيد ميلاده برفقة ابنة إياد، وبمشاركة مدير أعماله وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء تملؤها الفرحة والسعادة، حيث يحتفل قمر بهذه المناسبة بعد طرحه مؤخراً أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب. 

 

119701358_426766144952037_6486798115830636416_n

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

119831758_368195351231689_7920025756651863972_n
 

ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.

Advertisements

 

119811925_1180815758969280_4405764207724225243_n

وكان النجم مصطفى قمر، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف داخل مكتبة الإسكندرية، ويعد أول حفل له بعد انتشار فيروس ، وبدأه بأغنية "س من الناس" وبعدها قدم أغانى متنوعة منها الليلة دوب والسود عيونه ومنايا وقدم أغنيه مسافر مع شقيقه ياسر وسط هتاف وصيحات الجمهور.

120036814_954900714997097_6164208433639101778_n

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه إياد وأصدقائه.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا