شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه إياد وأصدقائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفى قمر أمس الإثنين بعيد ميلاده برفقة ابنة إياد، وبمشاركة مدير أعماله وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء تملؤها الفرحة والسعادة، حيث يحتفل قمر بهذه المناسبة بعد طرحه مؤخراً أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.





ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.

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وكان النجم مصطفى قمر، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف داخل مكتبة الإسكندرية، ويعد أول حفل له بعد انتشار فيروس كورونا، وبدأه بأغنية "س من الناس" وبعدها قدم أغانى متنوعة منها الليلة دوب والسود عيونه ومنايا وقدم أغنيه مسافر مع شقيقه ياسر وسط هتاف وصيحات الجمهور.