شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكوميدى يوسف عيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء، 22 سبتمبر، الذكرى السادسة لوفاة الفنان الكوميدى يوسف عيد، حيث رحل عن عالمنا عام 2014 عن عمر يناهز 66 عاماً، ورغم أن أدواره لم تكن بالكبيرة في الأعمال التي شارك فيها، فإنه دائماً ما كان يترك بصمة في كل عمل يقدم بخفة ظله وإيفهاته الكوميدية الشهيرة التى رسمت البهجة على أوجه الجمهور.



يوسف عيد

ولد يوسف عيد في حي الجمالية بالقاهرة في 15 نوفمبر 1948، والتحق بالمعهد الأزهري وحصل على الثانوية الأزهرية، ولم يكمل تعليمه الجامعي، ولعشقه للفن ظل يبحث كثيرًا على فرصة، وبدأ مشواره الفني بعدما وصل سن 27 عاما وكان ذلك عام 1975، بمشاركته فى مسرحية "نحن لا نحب الكوسة"، كما ظهر فى دور صغير بفيلم "شقة في وسط البلد"، وبعدها توالت مشاركاته في العديد من الأفلام ومنها: "ناس تجنن، عصابة حمادة وتوتو، السفارة في العمارة، التجربة الدنماركية، اللمبي 8 جيجا، والحرب العالمية الثالثة".

وكانت أعماله للتليفزيون تعد على الأصابع ومنها: "رياح الشرق، حلقة واحدة "لحظات حارجة" ، ومسلسل الكبير قوى ، وميسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" لكن المسرح كان العالم الذي يجد فيه نفسه خاصًة وأنه شارك عمالقة الفن فى عدد من المسرحيات ومنها علشان خاطر عيونك مع عملاق الكوميديا فؤاد المهندس، وشارع محمد علي" مع وحش الشاشة فريد شوقي.

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يوسف عيد

واشتهر عيد بتقديم الموال في عدد من أعماله، ومنها "موال السلام بالأيد" بمسرحية شارع محمد علي، يا حلو يا اللي العسل بفيلم التجربة الدنماركية، وموال "قلبي انشبك" في فيلم "بوبوس"، حيث تميز في أداء المواويل والتواشيح بحكم تربيته على يد الفقهاء وتجويده للقرآن الكريم خلال دراسته الأزهرية.