عرض مسرحية "جنة هنا" على مسرح الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لاستقبال العرض المسرحي "جنة هنا" من تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر. ومن المقرر افتتاح المسرحية خلال الأيام المقبلة على خشبة مسرح الغد بالعجوزة. مسرحية "جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، أحمد الشريف، وأشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

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