وفاة شقيق الفنان محمود حميدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت "إيمان" ابنة الفنان الكبير محمود حميدة، وفاة عمها فايز حميدة اليوم الثلاثاء.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "لا إله إلا الله، البقاء لله وحده، في ذمة الله عمي الحبيب فايز حميدة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله"
وكان فايز حميدة قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام، ليرحل عن عالمنا اليوم.
يذكر أن محمود حميدة يشارك في بطولة فيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا بالسينمات.
والفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.
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