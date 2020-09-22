فن ومشاهير

أحلام تصل السعودية لإحياء حفلها الغنائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، وصولها مدينة جدة ، لإحياء حفلها الغنائي اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

ونشرت أحلام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها مرتدية "كمامة"، وعلقت: "ملتزمون بالتباعد وبكل الاحترازات، خليكم مثلنا وربنا الحافظ، وصلنا جدة أم الرخا والشدة".

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمدينة الملك عبدالله بمدينة جدة.

كما يشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي عدد من النجوم أبرزهم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل.

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