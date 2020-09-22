حذف أغنية "قلبي ارتاح" لـ محمد الشرنوبي من "يوتيوب"

تعرض كليب أغنية "قلبي ارتاح" للفنان محمد الشرنوبي، للحذف من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك خلال 4 أيام من طرحهاـ واقترابها من المليون مشاهدة.
تم حذف الأغنية من قبل الشركة المنتجة التي تملكها سارة الطباخ، والتي انتجت له أولى ألبوماتهالغنائية "زي الفصول الأربعة"، وحدثت بينهما خلال الفترة الماضية عدد من المشاكل الانتاجية، لكنها مازالت مستمرة بحذف أغنيته الجديدة.
الأغنية من كلمات:محمد يسري، ألحان:محمد الشرنوبي، توزيع:مصطفىالحلواني، وضم الكليب مشاهد حقيقية من حفل زفافالشرنوبي وزوجته راندا رياض، وشارك في الكليب عدد من النجوم أبرزهم:أنغام، أحمد مالك،منة شلبي،خالد أنور، محمد شاهين، لقاء الخميسي، تامر حبيب".
يذكر أن الشرنوبي قد طرح أولى البوماته الغنائية وذلك عام 2019، بعنوان "زي الفصول الأأربعة"، والذي ضم 10 أغنيات، منهم "حتة من الخيال، عادي وبراحتك، مفيش داعي، خلاني بعدت، صبح الصباح".
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