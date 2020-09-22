وفاة شقيق الفنان محمود حميدة.. تعرف على مكان الجنازة والعزاء

رنا صلاح الدين - أعلنت إيمان حميدة، ابنة الفنان المصري محمود حيمدة، وفاة عمها المهندس فايز حميدة.

ابنة محمود حميدة، كتبت على حسابها الخاص بموقع "الفيس بوك": "لا إله إلا الله البقاء لله وحده فى ذمة الله عمى فايز حميدة الحبيب".

وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".

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محمود حميدة

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل في بنى سويف، كما تتلقى أسرته العزاء في المقابر.

يذكر أن الفنان محمود حميدة كان قد شارك مؤخرا في فيلم «الغسالة»، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ويشاركه بطولته أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وغيرهم.