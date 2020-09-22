صور| زيندايا تحتفل على طريقتها بجائزة إيمي لأفضل ممثلة

رنا صلاح الدين - استطاعت النجمة العالمية زيندايا أن تصنع تاريخا جديدا، وذلك بعد أن أصبحت أصغر ممثلة تفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية فى مسلسل درامى. زندايا وتسلم الفائزون بجوائز إيمي عبر مكالمة فيديو من منازلهم حول العالم، لأول مرة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. زندايا Advertisements ونالت زيندايا البالغة من العمر 24 عاما، جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في مسلسل "Euphoria". وظهرت زندايا بمقطع فيديو قصير وعدد من الصور وهى ترقص وسط أقاربها وأصدقائها احتفالا بنيلها الجائزة. زندايا الجدير بالذكر، أن جائزة أفضل مسلسل دارمى لهذا العام، فاز بها "Succession".

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