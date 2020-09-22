بعد اتهامها بالتنمر.. ميس حمدان ترد: "عادل إمام عمل صعيدية حولة"

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة الأردنية ميس حمدان، خلال الأسابيع الماضية للعديد من الانتقادات واتهمها البعض بالتنمر بسبب تقليدها للعديد من الشخصيات والتي أكدت وقتها أنها من وحي خيالها.

وقالت ميس، خلال لقائها مع برنامج " The Insider :"أكيد بالنهاية ما بحب الفنان اللي بيعاند جمهوره، أنا من أول ما بدأت قدمت برنامج كوميدي وكنت بتقمص شخصيات كثيرة، وأبدًا ما كنا بنفكر في الاسكتشات الكوميدية بهذه الطريقة، وليست المرة الأولى اللي بقدمها، والناس كانت بتتقبلها وترسم الابتسامة الحلوة على وجوههم وهذا هو المطلوب".

وأضافت:"مين من الفنانين الكبار اللي بنحبهم وشايفينهم مثل أعلى لينا، كان بيتريق على الناس اللي كدة، وشوفنا الأستاذ هاني رمزي عمل فيلم "غبي منه فيه" كان بيتريق على الناس اللي كدة، والأستاذ الكبير عادل إمام وعامل دور الصعيدية الحولاء كان هو بيتنمر؟، وأحمد حلمي لما في فيلم "إكس لارج" كان بيتريق على الناس التخان؟ من امتى وبنفكر بهذه الطريقة".

على جانب آخر تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس على تقديم أغنية خليجية جديدة تحمل اسم "اصحى صحصح يا غبي".