بالفيديو| سمير غانم عن شائعات سوء حالته الصحية: "حمل كاذب"

رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تعرض النجم سمير غانم، لأزمة صحية أجبرته على دخول إحدى المستشفيات.

ونفى الفنان الكوميدي ما تم تداوله عن حالته الصحية، وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقوم بتقديمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "الأولى المصرية":"حب الناس ليا نعمة كبيرة عليا، وأنا لو رحت أخلع ضرسى وواحد شافنى يعمل خبر ويقول ده راح يخلع رقبته.. الحمد الله سنى مش صغير بس ربنا مدينى قوة، أكبر ثروة لدى أي فنان هو حب الناس ليه، وأنا حريص بشدة عليهم".

وعن كيفية استقباله لهذه النوعية من الأخبار، رد سمير غانم قائلًا:"أنا مبردش وزوجتى دلال عبدالعزيز هي اللى اتهرت مكالمات عندما تنشر هذه الأخبار، لكن أنا اللى بيسألنى أقوله ده حمل كاذب".

على جانب آخر أكد سمير غانم، أنه يستعد لمسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "الزهر لما يلعب"، بداية من منتصف شهر أكتوبرالمقبل، كما أكد أنه سيشارك ابنته دنيا في مسلسلها الجديد.