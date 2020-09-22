بسيجارة ومكياج كثيف.. جيهان خليل تتحول لنسخة طبق الأصل من فريدا كاهلو.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل لجلسة تصوير حديثة، تحولت فيها لنسخة طبق الأصل من الرسامة الشهيرة فريدا كاهلو.

الفنانة المغربية ظهرت في صور الجلسة، وهي تضع مكياج كثيف على وجهها لتقريب الشبه بينها وبين الرسامة الشهيرة.

جيهان خليل وضعت طوق من الورود على رأسها، وارتدت فستان أحمر فوقه شال مزركش، وأمسكت بسيجارة في يدها.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: " من قبح المعاناة إلى جمال الفن #فريدا_كاهلو".

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وفريدا كاهلو فنانة مكسيكية اشتهرت برسمها للبورتريهات الذاتية، وتعرضت لحادثة مروعة عام 1925 تسببت في بقائها في السرير بدون حركة لعام كامل فطلبت فرشاة وألوان وبدأت في الرسم، ومن هنا كانت بدايتها الفنية، واشتهرت وعرضت لوحاتها الفنية فى باريس والمكسيك.

توفيت فريدا كاهلو عن عمر يناهز 47 عاما، وبعد وفاتها تحول منزلها إلى متحف عام 1958، وفي عام 2002 أنتج فيلم هوليودي باسمها “فريدا” من بطولة الفنانة سلمى حايك.