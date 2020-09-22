بالصور.. رانيا يوسف تتألق بـ "الفوشيا" في جلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مميزة كعادتها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

رانيا تألقت في صور الجلسة بفستان طويل باللون "الفوشيا" شفاف عند الساقين، ومكشوف الكتفين، وأسدلت شعرها مع تمويجة بسيكة، وتزينت بمكياج ترابي قوي.

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وكانت قد أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مؤخرا، بظهورها مرتدية "دبلة"، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عما إذا كانت قد احتفلت بخطوبتها سرا.

وكشفت رانيا حقيقة خطوبتها، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي"، حيث كشفت أنها ترتدي "دبلة" من أجل دورها في مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "شارع 9"، حيث قالت: "دي دبلة الشخصية راجية مش دبلتي".