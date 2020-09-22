هكذا هرب أشرف عبدالباقي من حزنه على وفاة علاء ولي الدين

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي تفاصيل حالته بعد وفاة صديقه المقرب الفنان الراحل علاء ولي الدين.

عبدالباقي قال، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس: "كانت وفاة علاء ولى الدين أول أيام عيد الأضحى وقد أعتدنا أن نقوم بذبح الأضحية والمعايدة على بعضنا البعض وبعدما انتهيت من الذبح وجدت رقما غريبا يتصل بى فإذا بمعتز أخوه يطلب منى سرعة المجيء".

الفنان المصري أضاف: "توجهت على الفور له ونقلناه للمستشفى، ولكنه توفى وكان عليّ أن أبلغ مصر كلها بخبر وفاته فكان موقف صعبا جدا".

وتابع إنه في تلك الفترة مر بعدة تجارب صعبة متتالية، حيث توفي والده وبعدها بشهرين توفي أقرب أصدقائه ثم توفي علاء ولي الدين، وهو ما أدخله في حالة اكتئاب شديدة، فوجد أن العمل هو الشيء الوحيد الذي سيخرجه من هذه الحالة، فشارك في فيلم "حب البنات" ومسلسل "مذكرات زوج معاصر" الذي قدم فيه نحو 30 شخصية.