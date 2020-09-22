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رنا صلاح الدين - آثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حالة من الجدل بعد مشهد "القبلة"، الذي جمعها بالفنان السوري محمود نصر في مسلسلها الجديد "دانتيل"، الذي يعرض عبر منصة "شاهد".
وتسآل العديد من متابعيها عن موقف زوجها فريد رحمة فيما يخص هذا المشهد الرومانسي والذي وصفه البعض بالجرئ.
وكتبت إحدى متابعتها تعليقًا:"زوجها وضعه محيرني"، لترد سيرين عليها قائلة:"زوجى بيعرف أنه تمثيل ومش حقيقة يا ريت تعرفوا انتو كمان".
سيرين عبد النور
يشارك في بطولة مسلسل "دانتيل" كل من سارة أبي كنعان، محمود نصر، نيكولا دانيال، نهلة داوود، زينة مكي، وهو سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشهد "القبلة".. سيرين عبد النور تثير الجدل وتكشف ردة فعل زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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