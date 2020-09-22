حمدي الميرغني بصورة من البحر: "الحمدلله لحقت الصيف"

رنا صلاح الدين - يستمتع نجم "مسرح مصر"، الفنان الكوميدي حمد الميرغني، الفترة الحالية بإجازته الصيفية في الجونة.

وشارك حمدي، جمهورها بصورة ظهر من خلالها مبتسمًا على يخت في البحر، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"الحمدلله لحقت الصيف".

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وخاض حمدي الميرغني، دور البطولة المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "2 في الصندوق"، الذي جمعه بصديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، في الماراثون الرمضاني الماضي.

كما شارك في مسلسل "فلانتينو"، بطولة النجم الكبير عادل إمام، ودلال عبد العزيز، بمشاركة عدد آحر من النجوم.

يذكر أن حمدي الميرغني، ظهر كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.