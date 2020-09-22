صور| إطلالة "رعاة البقر" لجوني ديب في مهرجان سان سباستيان

رنا صلاح الدين - التقطت عدسات الكاميرات، عدد من الصور للنجم الهوليدي جونى ديب، وصناع فيلم "Crock of Gold" في جلسة تصوير للترويج فى مهرجان سان سباستيان السينمائى الدولى. وظهر جوني ديب وفريق عمل الفيلم بالكمامات أمام الشاطئ بأحد الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد، للترويج للعمل السينمائي. وانتج جوني ديب فيلم "Crock of Gold"، الذي يدور حول المغني الرئيسي وكاتب الأغاني شين ماكجوان عضو فرقة The Pogues. Advertisements وتواجد جوني ديب بالأمس على السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية، مرتديا بدلة زرقاء، بالإضافة لعادته بوضع "قبعة" باللون الأزرق. الجدير بالذكر، أن جوني ديب قد انتهى مؤخرا، من الدعوى القضائية التي رفعها ضد صحيفة "صن" البريطانية، بتهمة "التشهير" بعد وصفه بأنه "ضارب النساء". جوني ديب

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