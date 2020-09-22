مفاجأة.. مراد مكرم يقتحم عالم الغناء بألبوم

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري مراد مكرم جمهوره باقتحامه عالم الغناء، حيث انتهى مؤخرا من تسجيل ألبومه الغنائي الأول.

مكرم قال، في تصريحاته لبرنامج MBC Trending، إن المقربين منه يعرفون جيدًا مدى حبه للغناء باللغة الفرنسية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه انتهى من تسجيل ألبوم غنائي باللغة العربية.

وأضاف: "لما كنت بغني بالعربي، صحابي كانوا بيقولولي صوتك وحش، مدحت الخولي الملحن والمؤلف الجميل، أقنعني إني لازم أدخل التجربة، وكل أغنية بالألبوم عبارة عن قصة صغيرة درامية، وسجلت أغنية بلكنة الفنان علي الكسار".

ومن ناحية أخرى، كشف مراد مكرم أنه يستعد حاليا للمشاركة في مسلسل وفيلم، رافضًا الكشف عن تفاصيل أيًا منهما.