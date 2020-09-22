بالصور.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه الأكبر وأصدقائه

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري مصطفى قمر، أمس الإثنين، بعيد ميلاده مع ابنه الأكبر إياد، وبحضور مدير أعماله وعدد من الأصدقاء المقربين.

مصطفى قمر

وقد أقيم الحفل وسط حالة من البهجة والسعادة، حيث احتفلوا أيضا بطرح قمر مؤخراً ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

مصطفى قمر

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وضم الألبوم 7 أغاني هي: "مسافر، وعجوز فى المدينة، ودقي عودك، وحبك على جبيني، وسوسنة، وحنونة، وهغنيلك".

مصطفى قمر

وتعاون مصطفى قمر فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، منهم رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر.

مصطفى قمر