تسجيل صوتي.. أحمد الفيشاوي يرد على جدل محمد رمضان: "مش هقبل اعتذارك"

رنا صلاح الدين - آثار النجم محمد رمضان، حالة من الجدل، بعدما فجر مفاجأ أمس بطرحه برومو دعائي لأغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة"، لكنها لم تكن أغنية عادية مثل باقي أغانيه وإنما هي ردًا على الفنان أحمد الفيشاوي الذي أعلن عن طرح أغنية جديد بعنوان "نمبر 2"، كي يستفز بها رمضان.

وقال رمضان في برومو أغنيته الجديدة:" دايما عامل سابنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، مايخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

وخرج الفيشاوي ليرد عليها من خلال تسجيل صوتي لبرنامج " ET بالعربي"، قائلًا:"أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية "نمبر 2"، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد اعترف من قبل أن أغنية "نمبر 2" التي يستعد لطرحها تعتبر إسقاطًا على أغنية “نمبر 1” للفنان محمد رمضان وسخرية منها بنسبة 100%.